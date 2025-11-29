Sondaggi politici | Fratelli d’Italia domina il PD avanza piano M5S in perdita

Gli ultimi sondaggi politici confermano la salute di Fratelli d’Italia: nonostante le polemiche e i tre anni di governo già trascorsi, il partito della premier Giorgia Meloni guadagna il +0,3% andando al 30,4%. Il Partito Democratico di Elly Schlein ottiene il +0,2% andando al 21,9%. Decelera il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte con un -0,6% che trascina il partito al 12%. Chi sale e chi scende nei sondaggi politici. In basso la Supermedia Youtrend per Agi dei sondaggi sulle intenzioni di voto (con variazioni rispetto al 13 novembre): Fratelli d’Italia – 30,4% (+0,3%);. Partito Democratico – 21,9% (+0,2%);. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Sondaggi politici: Fratelli d’Italia domina, il PD avanza piano, M5S in perdita

