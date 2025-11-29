Sondaggi i numeri dopo le regionali | Fratelli d’Italia resta saldamente in testa
Le ultime elezioni regionali avrebbero potuto ridisegnare almeno in parte la mappa del consenso nazionale. Invece no. Il nuovo sondaggio di Termometro Politico fotografa un panorama politico sorprendentemente stabile, quasi congelato. Le vittorie territoriali del M5S in Campania, del PD in Puglia e della Lega in Veneto — con un candidato sostenuto da Fratelli d’Italia — non si traducono in alcun “effetto trascinamento” sul voto nazionale. I numeri cambiano, ma solo nei decimali. Se si guarda alle intenzioni di voto, infatti, il quadro resta pressoché invariato: movimenti minimi, oscillazioni che rientrano quasi tutte nei margini statistici. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche questi approfondimenti
Vedete, sull’oro della Banca d’Italia il tema, anche se loro non lo ammetteranno mai, è che sono in difficoltà. Oltre i sondaggi, i numeri dei risultati elettorali, in termini assoluti, gli stanno dicendo che c’è oggi quasi parità con il centro-sinistra. In tre anni di march - facebook.com Vai su Facebook
New York al voto: cosa dicono DATI e SONDAGGI? qui tutti i numeri youtube.com/watch?v=-wWtxR… Vai su X
Sondaggi politici 2025/ Centrodestra allunga al 49% dopo Regionali: scende Meloni, Pd respira, balzo Lega 9% - Sondaggi politici Only Numbers dopo le Regionali 2025: cosa cambia, chi sale e chi scende. ilsussidiario.net scrive
Sondaggi politici: FdI resta primo partito, Pd in calo mentre torna a salire la fiducia in Meloni - Il nuovo sondaggio settimanale di Termometro Politico registra un quadro sostanzialmente stabile dopo le Regionali: nessun partito beneficia davvero dei ... Scrive fanpage.it
Cosa dicono i sondaggi politici dopo le Regionali? Trionfo per Fratelli d’Italia (31,6%), cresce anche il Pd (22,3%). In calo M5s - regionali 2025: FdI resta primo partito, PD cresce, M5S cala; coalizioni già guardano alle Politiche 2027. Come scrive blitzquotidiano.it