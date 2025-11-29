Giocare contro gli Stati Uniti non è mai semplice. Era sicuramente messo in conto dalla Nazionale italiana di calcio femminile, che affrontava, in trasferta, la compagine più titolata di questo sport, se pur in amichevole. Il conto è abbastanza salato, anche se non bisogna fermarsi solo al risultato: ad Orlando la squadra a stelle e strisce si impone per 3-0 sulle azzurre grazie alle reti di Moultrie e Macario (doppietta). Il commento dell’allenatore azzurro Andrea Soncin: “Ci sono state difficoltà contro un avversario incredibile ma siamo rimaste in partita, creando e soffrendo tutte insieme. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Soncin minimizza la sconfitta negli USA: “Volevamo queste partite per crescere”