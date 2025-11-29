Solo Sikoa | Ho odiato lottare con Roman ai WarGames

Roman Reigns sta per partecipare nuovamente ai WarGames. Questa volta l’ OTC ha stretto un’alleanza insolita con entrambi i campioni del mondo attuali in WWE, Cody e CM Punk. Insolita, proprio perché ha fatto intendere che entrambi potrebbero figurare anche nella sua lista di persone da battere in vista della Road to WrestleMania. I tre babyface hanno deciso comunque di mettere da parte i loro problemi personali e concentrarsi sul nemico comune per i WWE Survivor Series WarGames, o almeno così sembra. Sebbene Roman Reigns e compagni sono concentrati e determinati a vincere i WarGames, gli heel hanno Brock Lesnar dalla loro. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

