Uno spezzone pro Gaza del corteo svoltosi ieri a Torino in occasione dello sciopero generale, nel primo pomeriggio si è diretto verso la sede del quotidiano La Stampa, in via Lugaro. Alcune decine di manifestanti hanno forzato un ingresso laterale e sono entrati nella redazione, vuota per l’adesione dei giornalisti al concomitante sciopero indetto dalla . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Solidarietà alla “Stampa” per l’irruzione dei pro Pal in redazione