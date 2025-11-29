Solidarietà alla Stampa per l’irruzione dei pro Pal in redazione

Lidentita.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uno spezzone pro Gaza del corteo svoltosi ieri a Torino in occasione dello sciopero generale, nel primo pomeriggio si è diretto verso la sede del quotidiano La Stampa, in via Lugaro. Alcune decine di manifestanti hanno forzato un ingresso laterale e sono entrati nella redazione, vuota per l’adesione dei giornalisti al concomitante sciopero indetto dalla . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

solidariet224 alla stampa per l8217irruzione dei pro pal in redazione

© Lidentita.it - Solidarietà alla “Stampa” per l’irruzione dei pro Pal in redazione

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Solidariet224 Stampa L8217irruzione Pro