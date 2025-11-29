Solidarietà alla Redazione de La Stampa

In un momento in cui l'informazione libera è essenziale per la democrazia, MondoUomo.it riafferma il sostegno a tutti i giornalisti che difendono il pluralismo e la verità, contro ogni forma di violenza e intimidazione L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Solidarietà alla Redazione de La Stampa.

Piena solidarietà al direttore, Andrea Malaguti, e a tutta la redazione de La Stampa per la gravissima irruzione subita. Un gruppo di antagonisti ha devastato la sede del giornale con l’intento di intimidire chi ogni giorno garantisce informazione ai cittadini. Attac - facebook.com Vai su Facebook

Solidarietà e vicinanza alla redazione de @LaStampa e a tutte le lavoratrici e i lavoratori del quotidiano. Simili atti non hanno e non possono avere alcuna giustificazione. Vai su X

Assalto alla redazione de La Stampa. Arriva la solidarietà del presidente Mattarella - Nel giorno dello sciopero nazionale dei giornalisti per il rinnovo del contratto, a redazione vuota, un centinaio di manifestanti ha fatto irruzione nell'edificio di via Lugaro a Torino imbrattando i ... Segnala rainews.it

Irruzione nella sede de La Stampa: Esprimiamo Solidarietà Istituzionale e Difendiamo la Libertà di Stampa - Un centinaio di manifestanti ha occupato la redazione de La Stampa, suscitando la ferma condanna del Presidente Mattarella e della Premier Meloni. Lo riporta notizie.it

Assalto alla redazione della Stampa, gruppo di manifestanti pro Pal danneggia la redazione. La solidarietà di Mattarella e Meloni - Un gruppo di manifestanti è entrato venerdì nella sede della Stampa, a Torino, imbrattando muri e danneggiando la struttura ... Da msn.com