Solidarietà ai giudici del tribunale dei minori all' Aquila un' assemblea dell' associazione nazionale magistrati
Mercoledì 3 dicembre, all'Aquila, si terrà un'assemblea indetta dall’Associazione nazionale magistrati distretto dell’Aquila, in solidarietà nei confronti dei colleghi del tribunale per i minorenni che hanno subito attacchi nell'ambito della vicenda della famiglia che viveva nel bosco. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
In 250 anche per la "Color Ele Run", nata in memoria di Elena Giudici, tra polveri colorate, musica e un messaggio forte di solidarietà. «Fare del bene nonostante il dolore, la gioia ci unisce», ricorda mamma Monia, ringraziando i tanti giovani volontari - facebook.com Vai su Facebook
Bimbi nel bosco, il Csm chiede di tutelare il Tribunale dei minori dell’Aquila: cosa succede ora - Oggi i componenti togati del Csm hanno chiesto al Comitato di presidenza di aprire una pratica per la tutela del Tribunale per i minorenni dell'Aquila ... Lo riporta fanpage.it
Stop addome nudo in aula, tribunale per Minori impone dress code - Abbigliamento troppo succinto nelle aule: anche il Tribunale per i Minorenni delle Marche, come quello ordinario ad Ancona, adotta un dress code per gli accessi. Come scrive ansa.it