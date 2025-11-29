Snowboard | Su e Fukada si impongono nel primo Big Air della stagione a Secret Garden
Inizia a tinte asiatiche la Coppa del Mondo di snowboard per quanto riguarda il Big Air. A Secret Garden, in Cina, è andata in scena la prima gara della stagione che ha visto imporsi tra gli uomini un beniamino nel pubblico, mentre tra le donne spazio ad un dominio giapponese. Aveva dominato le qualifiche Yiming Su che si è ripetuto nell’ultimo atto: 174.50 la somma delle sue due migliori run, avversari lontanissimi e terza vittoria in carriera per il classe 2004. Podio tutto asiatico con l’altro cinese Chunyu Ge a completare la festa al secondo posto ed il giapponese Ryoma Kimata in terza piazza. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Snowboard: Su e Fukada si impongono nel primo Big Air della stagione a Secret Garden - Inizia a tinte asiatiche la Coppa del Mondo di snowboard per quanto riguarda il Big Air. Si legge su oasport.it
Snowboard: primo successo in cdm per l'azzurra Coratti - Primo successo in coppa del mondo di snowboard per l'azzurra Jasmine Coratti, salita sul gradino più alto del podio nel gigante parallelo di Carezza, nel suo Alto Adige, battendo in finale la polacca ... Segnala ansa.it
Michela Moioli campionessa del mondo di snowboard cross. In Engadina, primo titolo iridato per la bergamasca - La regina della tavola trionfa in Engadina nella finale di snowboard cross e conquista il suo primo titolo iridato. Da ilmessaggero.it