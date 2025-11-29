Inter News 24 Il Liverpool è in crisi, e il tecnico olandese Arne Slot è a forte rischio esonero: il prossimo 9 dicembre nella sfida con l’Inter potrebbe non essere in panchina. Il Liverpool sta attraversando un momento di crisi senza precedenti. La disastrosa sconfitta subita contro il PSV Eindhoven è solo l’ultimo capitolo di un avvio di stagione che lo stesso tecnico olandese Arne Slot fatica a gestire. QUI LE ULTIME SULL’INTER La squadra inglese ha toccato il punto più basso della sua storia recente: con 34 gol subiti in tutte le competizioni, questo è il peggior inizio di stagione per i Reds degli ultimi 71 anni. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Slot a rischio esonero: il Liverpool è in crisi. In panchina contro l’Inter il 9 dicembre potrebbe non esserci