Sit in di protesta dei lavoratori della DM Technology fuori il Comune

Questa mattina, presso la piazza antistante il Municipio di Castel Volturno, si sono riuniti, in segno di protesta, i lavoratori della DM Technology impiegati nel cantiere comunale. Si tratta di nove dipendenti appartenenti a una delle due aziende che gestiscono l’appalto, WM Magenta e, appunto. 🔗 Leggi su Casertanews.it

