Silvia Salis; Vita Privata | Chi E’ Il Marito Famosissimo!
Silvia Salis, da martellista a sindaca di Genova: scopri come affronta la maternità, il sessismo e una carriera politica con il sorriso e la grinta di sempre. Cresciuta a Genova, tra le gradinate del campo sportivo di Villa Gentile e l’odore dell’asfalto caldo, Silvia Salis non ha mai avuto bisogno di favole: la sua storia l’ha scritta col sudore, la grinta e un’infanzia segnata da valori semplici ma potentissimi. Figlia di un custode, abituata a sentire l’eco dei suoi passi sulle piste d’atletica molto prima che i riflettori accendessero il suo nome, Silvia ha respirato sport e popolo. Un mix che l’ha resa oggi non solo una politica credibile, ma anche una donna profondamente umana. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it
Stefania Bardelli, la “Bersagliera”, contro la sindaca Silvia Salis. «Succede oggi a #Genova, domani a #Varese?» - facebook.com Vai su Facebook
Silvia Salis ha gettato la maschera e ha deciso che per la prima volta il Comune di Genova non farà il tradizionale presepe nel palazzo che lo ospita. Si è definita “donna, madre e cattolica”, ma alla prima occasione ha tradito la sua cultura Vai su X
Salis: “Genova era bloccata, la stiamo facendo ripartire. Amt? Vedrete tutte le cifre” - La discarica di Scarpino chiude nel 2030: tutti i miei ... Riporta ilsecoloxix.it