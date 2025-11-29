Silvia Salis; Vita Privata | Chi E’ Il Marito Famosissimo!

Silvia Salis, da martellista a sindaca di Genova: scopri come affronta la maternità, il sessismo e una carriera politica con il sorriso e la grinta di sempre. Cresciuta a Genova, tra le gradinate del campo sportivo di Villa Gentile e l’odore dell’asfalto caldo, Silvia Salis non ha mai avuto bisogno di favole: la sua storia l’ha scritta col sudore, la grinta e un’infanzia segnata da valori semplici ma potentissimi. Figlia di un custode, abituata a sentire l’eco dei suoi passi sulle piste d’atletica molto prima che i riflettori accendessero il suo nome, Silvia ha respirato sport e popolo. Un mix che l’ha resa oggi non solo una politica credibile, ma anche una donna profondamente umana. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

