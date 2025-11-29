Sicurezza tecnologia e ruolo del padre al centro dell' incontro ' I primi 1000 giorni di vita del bambino'

Sicurezza domestica, sonno protetto, uso dei videoterminali e l'importanza della figura paterna: questi i temi affrontati nell'incontro organizzato dal consultorio di Volterra nei giorni scorsi. All'evento, intitolato 'I primi 1000 giorni di vita del bambino', hanno partecipato oltre 20 genitori. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

