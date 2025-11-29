Sicilia stabilizzazione Asu ok della Regione per 259 lavoratori
ABBONATI A DAYITALIANEWS Stanziati oltre 22 milioni per le assunzioni. Prosegue il percorso di stabilizzazione dei lavoratori Asu: la giunta regionale ha dato il via libera a un finanziamento superiore ai 22 milioni di euro, necessario per l’assunzione di 259 dipendenti attualmente in servizio nei dipartimenti Beni culturali, Tecnico e Infrastrutture. Le nuove assunzioni avverranno all’interno della Servizi ausiliari Sicilia, società partecipata della Regione. Schifani: «Un risultato importante per chi garantisce servizi essenziali». « Un traguardo significativo per lavoratori che da anni assicurano servizi indispensabili alla macchina amministrativa», ha dichiarato il presidente della Regione Renato Schifani, che ricopre anche il ruolo di assessore alla Famiglia, alle Politiche sociali e al Lavoro. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Scopri altri approfondimenti
Avanza in Sicilia il percorso di stabilizzazione dei lavoratori dei Consorzi di bonifica. Scopri tutti i dettagli nell'articolo completo e non perderti le informazioni più importanti. - facebook.com Vai su Facebook
Il personale Asu, per il quale è ancora in corso il processo di stabilizzazione, potrà continuare a svolgere la propria prestazione lavorativa anche nel 2026. La proposta è del presidente della #RegioneSiciliana, @RenatoSchifani. Leggi regione.sicilia.it/la-r Vai su X
Asu, la giunta Schifai stanzia 15 milioni per la continuità lavorativa - PALERMO – Il personale Asu in Sicilia, per il quale è ancora in corso il processo di stabilizzazione, potrà continuare a svolgere la propria prestazione lavorativa anche nel 2026. Segnala livesicilia.it
Palazzo Reale Orleans, sede della Regione SicilianaRegione Siciliana Il personale Asu, per il quale è... - Il personale Asu, per il quale è ancora in corso il processo di stabilizzazione, potrà continuare a svolgere la propria prestazione lavorativa anche nel 2026. itacanotizie.it scrive
Stabilizzazione personale ASU, questa mattina un webinar di ANCI Sicilia - “Il quadro normativo per la stabilizzazione del personale ASU” questo il titolo del webinar svoltosi questa mattina, organizzato dall’ANCI Sicilia in collaborazione con ASAEL, cui hanno partecipato ... Scrive ansa.it