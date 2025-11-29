sicilia stabilizzazione asu ok della regione per 259 lavoratori

ABBONATI A DAYITALIANEWS Stanziati oltre 22 milioni per le assunzioni. Prosegue il percorso di stabilizzazione dei lavoratori Asu: la giunta regionale ha dato il via libera a un finanziamento superiore ai 22 milioni di euro, necessario per l’assunzione di 259 dipendenti attualmente in servizio nei dipartimenti Beni culturali, Tecnico e Infrastrutture. Le nuove assunzioni avverranno all’interno della Servizi ausiliari Sicilia, società partecipata della Regione. Schifani: «Un risultato importante per chi garantisce servizi essenziali». « Un traguardo significativo per lavoratori che da anni assicurano servizi indispensabili alla macchina amministrativa», ha dichiarato il presidente della Regione Renato Schifani, che ricopre anche il ruolo di assessore alla Famiglia, alle Politiche sociali e al Lavoro. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

