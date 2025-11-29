Sicilia Express Natale 2025 viaggio speciale da Torino alla Sicilia con posti da 29,90 euro

La Regione Siciliana ha confermato per Natale 2025 il servizio ferroviario speciale Sicilia Express rivolto ai cittadini che vivono e lavorano fuori dall’isola e desiderano rientrare per le festività. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondisci con queste news

Non vediamo l'ora di vederli su #Netflix ! #Sicilia Express con Ficarra e Picone sta arrivando Dal 5 Dicembre 2025 disponibile su Netflix - facebook.com Vai su Facebook

Sicilia Express: il portale natalizio di Ficarra & Picone arriva su Netflix Vai su X

Natale 2025 e Sicilia Express: tra i percorsi e i servizi offerti - Ritorna una nuova edizione del Sicilia Express, il treno che porterà a casa gli studenti e i lavoratori fuorisede. Da catania.liveuniversity.it

“Sicilia Express”, il Natale fantasy-comedy di Ficarra e Picone: un cassonetto magico collega Milano e Palermo - Non un ponte, ma un cassonetto magico unisce l’Italia nella nuova miniserie Sicilia Express, il titolo natalizio firmato da Salvo Ficarra e Valentino ... Riporta sicilianews24.it

Sicilia Express Natale 2025: tornare a casa in treno fra comfort e tradizione - Date, percorso e orari del treno speciale pensato dalla Regione Sicilia per chi studia o lavora nel Nord Italiae e desidera trascorrere le feste in famiglia ... Come scrive quotidiano.net