Ficarra e Picone tornano su Netlix con una miniserie dal sapore favolistico e natalizio. Tra sorrisi e risate, lo show denuncia i problemi della (loro) Sicilia. In streaming dal 5 dicembre. Chi conosce e segue Ficarra e Picone sa quanto siano stati abili, negli ultimi anni, ad affrontare con leggerezza problemi reali, oltre che a parlare con affetto e lucidità della propria terra, la Sicilia, e non si sorprenderà di scoprire che questo approccio si conferma anche nel nuovo lavoro realizzato per Netflix, Sicilia Express. A differenza di Incastrati, però, il nuovo lavoro è una miniserie, una storia che inizia e finisce e che, pur con la scansione narrativa seriale, ha un minutaglia assimilabile a quello di un film. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Sicilia Express, la recensione: una lettera d’amore a un territorio… e ai suoi problemi