Si ‘spengono’ 5 semafori a Monza | le modifiche alla viabilità

Monzatoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si prevedono cinque giorni di modifiche alla viabilità per gli automobilisti monzesi. Dall’1 al 5 dicembre infatti, i semafori agli incroci delle vie Della Taccona, Buonarroti, Caccini Corso Milano e Largo Molinetto saranno disattivati dalle 9:30 alle 15 per lavori. Questo comporterà modifiche. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

