Si spara alla testa dopo una lite con il compagno | grave una donna nel Torinese
Torino, 29 novembre 2025 - Una donna è rimasta ferita da un colpo di arma da fuoco in strada a Nole Canavese, nel Torinese. Secondo una prima ricostruzione la donna, una 38enne, al culmine di una lite tra conviventi si sarebbe puntata l'arma alla testa sparandosi. A quanto si è appreso, la donna, che sarebbe rimasta ferita marginalmente al capo, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in ospedale. Sul luogo dell'accaduto, dove sarebbe stato presente anche il compagno della donna, sono giunti i carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
