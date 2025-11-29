Si spara alla testa dopo una lite con il compagno | grave una donna nel Torinese

Quotidiano.net | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torino, 29 novembre 2025 - Una donna è rimasta ferita da un colpo di arma da fuoco in strada a Nole Canavese, nel Torinese. Secondo una prima ricostruzione la donna, una 38enne, al culmine di una lite tra conviventi si sarebbe puntata l'arma alla testa sparandosi. A quanto si è appreso, la donna, che sarebbe rimasta ferita marginalmente al capo, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in ospedale. Sul luogo dell'accaduto, dove sarebbe stato presente anche il compagno della donna, sono giunti i carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

si spara alla testa dopo una lite con il compagno grave una donna nel torinese

© Quotidiano.net - Si spara alla testa dopo una lite con il compagno: grave una donna nel Torinese

Altri contenuti sullo stesso argomento

spara testa dopo liteSi spara alla testa dopo una lite con il compagno: grave una donna nel Torinese - Una donna è rimasta ferita da un colpo di arma da fuoco in strada a Nole Canavese, nel Torinese. Segnala quotidiano.net

spara testa dopo liteSi spara dopo una lite con il compagno: grave una donna di 38 anni di Nole - 30, in via Madonna della Neve, a Nole Canavese, interrompendo un pomeriggio come tanti. Si legge su giornalelavoce.it

spara testa dopo liteSi spara in strada davanti al compagno dopo lite con lui: è grave - Una donna di 38 anni si sarebbe sparata dopo una lite col convivente, in strada in un paese del Torinese, davanti all'uomo. Scrive leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Spara Testa Dopo Lite