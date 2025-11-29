Un vero e proprio big bang: questa la portata dell’accordo militare tra Regno Unito e Polonia che porterà la britannica Bae a investire pesantemente nel riarmo di Varsavia e nella sua trasformazione in uno hub dell’industria delle armi nel Vecchio Continente. Il vice primo ministro e ministro della Difesa del governo di Donald Tusk, W?adys?aw Koszyniak-Kamisz, ha parlato a un forum a Zakopane dedicato agli enti locali polacchi esprimendo soddisfazione per il fatto che gli investimenti britannici aumenteranno di 30 volte rispetto al periodo precedente la guerra in Ucraina la produzione polacca di proiettili d’artiglieria. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Si salda l’asse anglo-polacco: Bae al fianco di Varsavia per aumentare di 30 volte la produzione di artiglieria