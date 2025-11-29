Si rischia di privatizzare l' acqua potabile? Tutte le risposte su una rivoluzione da centinaia di milioni in Romagna
Entro la fine dell'anno cambierà il governo dell'acqua pubblica in Romagna. Parliamo di un complesso e articolato sistema di impianti che da grandi opere come la diga di Ridracoli o il potabilizzatore di Ravenna (Nip2), permettono di far arrivare l'acqua nei rubinetti di 1,2 milioni di romagnoli. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Altre letture consigliate
Il Napoli rischia di dover fare a meno di Billy Gilmour per più tempo del previsto. Volato in Inghilterra per un consulto specialistico, il centrocampista scozzese da diverse settimane sta facendo i conti con la pubalgia. Il centrocampista azzurro, infatti, potrebbe - facebook.com Vai su Facebook
Gaza, manca acqua potabile: 600mila civili a rischio tra sete, infezioni e rischio epidemie - Nella Striscia di Gaza non si lotta solo per il cibo, ma anche per l’acqua. Come scrive ilmessaggero.it
Acqua, più tutele contro i Pfas: scattano le nuove regole - 102, in vigore dal 19 luglio, l’Italia rafforza la regolamentazione dei PFAS nelle acque potabili. Secondo repubblica.it
Acqua potabile. Sicura in quasi il 100% dei casi, ma un italiano su tre non si fida. Il rapporto Censia Iss - I primi dati raccolta dal neonato Centro Nazionale per la Sicurezza delle Acque su 2,5 milioni di analisi, un sito e un video spiegano ‘il viaggio dell’acqua’ e gli effetti sulla salute. Da quotidianosanita.it