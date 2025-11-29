Si rischia di privatizzare l' acqua potabile? Tutte le risposte su una rivoluzione da centinaia di milioni in Romagna

Entro la fine dell'anno cambierà il governo dell'acqua pubblica in Romagna. Parliamo di un complesso e articolato sistema di impianti che da grandi opere come la diga di Ridracoli o il potabilizzatore di Ravenna (Nip2), permettono di far arrivare l'acqua nei rubinetti di 1,2 milioni di romagnoli. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

