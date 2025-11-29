Si fa sempre meno smart working e i lavoratori non sono contenti
Roma, 29 novembre 2025 – Il report sulla Retribuzione 2025 di Coverflex evidenzia un’inversione di tendenza sulle modalità di lavoro che segna un netto ritorno a un modello più tradizionale ma che, al tempo stesso, sembra entrare in conflitto con le esigenze prioritarie dei dipendenti italiani. I dati sullo smart working, nello specifico, risultano emblematici. Nel 2025, l’85% dei lavoratori opera esclusivamente in presenza. Si tratta di un dato in crescita rispetto all’anno precedente (82%). Parallelamente, la modalità ibrida registra un calo, passando dal 15% del 2024 al 12% nel 2025. Un impatto negativo sui lavoratori. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
