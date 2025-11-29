Si è tornato il caschetto curvo alla Victoria Beckham

Lo portava Victoria Beckham ma anche Helen Mirren: il caschetto curvo è stato un vero e proprio must have degli anni Novanta. E ora, grazie Phoebe Dynevor, attrice americana, sembra essere tornato di moda. Lo ha fatto grazie all’hairstylist di Los Angeles Cervando Maldonado, che lo ha rivisitato assottigliando le punte verso l’interno, creando un effetto curvo che incornicia il viso e la mascella. Il caschetto curvo è il protagonista di questo inverno. Per creare questo taglio la lunghezza deve essere appena sopra le spalle, in modo da poter essere portato con il movimento delle punte. Infatti, se i capelli sono troppo lunghi, le punte tenderanno a sfuggire. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

