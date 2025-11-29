Si è tornato il caschetto curvo alla Victoria Beckham
Lo portava Victoria Beckham ma anche Helen Mirren: il caschetto curvo è stato un vero e proprio must have degli anni Novanta. E ora, grazie Phoebe Dynevor, attrice americana, sembra essere tornato di moda. Lo ha fatto grazie all’hairstylist di Los Angeles Cervando Maldonado, che lo ha rivisitato assottigliando le punte verso l’interno, creando un effetto curvo che incornicia il viso e la mascella. Il caschetto curvo è il protagonista di questo inverno. Per creare questo taglio la lunghezza deve essere appena sopra le spalle, in modo da poter essere portato con il movimento delle punte. Infatti, se i capelli sono troppo lunghi, le punte tenderanno a sfuggire. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
News recenti che potrebbero piacerti
Caschetto spettinato dal bixie al lob: sfiora le spalle, leggermente scalato sulle punte. Con la piega giusta alle radici, il volume è servito! Chignon effetto volume: raccolto morbido, pettinato all’indietro senza tirare troppo. Il segreto? Non stringere: più è nat - facebook.com Vai su Facebook
Tremate, il flippy bob è tornato: da Keira Knightley a Gigi Hadid, le star con il caschetto anni Novanta - Buone nuove all’orizzonte per la nutrita schiera di Nineties Babies — o Millenials, qualora lo si preferisca — all’ascolto: quel nostalgico caschetto spettinato di gran voga in quell'iconica epoca è ... Segnala dilei.it