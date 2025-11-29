Si è tornato il caschetto curvo alla Victoria Beckham

Metropolitanmagazine.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo portava Victoria Beckham ma anche Helen Mirren: il caschetto curvo è stato un vero e proprio must have degli anni Novanta. E ora, grazie Phoebe Dynevor, attrice americana, sembra essere tornato di moda. Lo ha fatto grazie all’hairstylist di Los Angeles Cervando Maldonado, che lo ha rivisitato assottigliando le punte verso l’interno, creando un effetto curvo che incornicia il viso e la mascella. Il caschetto curvo è il protagonista di questo inverno. Per creare questo taglio la lunghezza deve essere appena sopra le spalle, in modo da poter essere portato con il movimento delle punte. Infatti, se i capelli sono troppo lunghi, le punte tenderanno a sfuggire. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

si 232 tornato il caschetto curvo alla victoria beckham

© Metropolitanmagazine.it - Si, è tornato il caschetto curvo alla Victoria Beckham

News recenti che potrebbero piacerti

Tremate, il flippy bob &#232; tornato: da Keira Knightley a Gigi Hadid, le star con il caschetto anni Novanta - Buone nuove all’orizzonte per la nutrita schiera di Nineties Babies — o Millenials, qualora lo si preferisca — all’ascolto: quel nostalgico caschetto spettinato di gran voga in quell'iconica epoca è ... Segnala dilei.it

Cerca Video su questo argomento: 232 Tornato Caschetto Curvo