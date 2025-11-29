Si è insediato il nuovo cda della Sac confermati pieni poteri all' amministratore delegato Nico Torrisi
Si è insediato il nuovo consiglio di amministrazione di Sac spa, Società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso) composto da Anna Quattrone nella carica di presidente del consiglio di Amministrazione, Nico Torrisi nella carica di Amministratore delegato e Giuseppe Alfano, Francesca. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Catania – Si è insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione di SAC S.p.A, Società di Gestione degli Aeroporti di Catania e Comiso, composto da Anna Quattrone nella carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, Nico Torrisi nella carica di Ammini - facebook.com Vai su Facebook
Insediato nuovo cda Fondazione Orchestra Sinfonica Milano - Ambra Redaelli è stata confermata come presidente della fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi. Lo riporta ansa.it
Insediato il nuovo CdA di Nucleco (Gruppo Sogin): Fabrizio Scolamacchia nominato Amministratore Delegato - Si è insediato oggi il nuovo Consiglio di Amministrazione di Nucleco, Società del Gruppo Sogin (60%) e partecipata Enea (40%), specializzata nella gestione dei rifiuti radioattivi e nella ... ilgiornale.it scrive
Sogin, insediato nuovo Cda di Nucleco, Scolamacchia nominato ad - Si è insediato oggi il nuovo Consiglio di Amministrazione di Nucleco, Società del Gruppo Sogin (60%) e partecipata Enea (40%), specializzata nella gestione dei rifiuti radioattivi e nella ... Scrive adnkronos.com