Si dimette il ?2 di Zelensky il potente e discusso capo dell’ufficio presidenziale Yermak
L’inchiesta sulla corruzione dell’apparato statale sta toccando gli alti vertici dell’Ucraina. Ieri ha colpito il consigliere più vicino al presidente Zelensky. Infatti, a seguito di una perquisizione effettuata in casa sua da parte dell’agenzia anticorruzione, ha rassegnato le dimissioni il capo dello staff presidenziale Andriy Yermak. Non poteva non sapere. Sebbene formalmente non penda su di lui alcuna accusa, Yermak rientra nelle indagini perché il giro di corruzione riguarda ministri e soggetti a lui vicini. Ha già annunciato che offrirà massima cooperazione agli inquirenti, ma ciò che di fatto gli viene contestato è che non poteva non sapere. 🔗 Leggi su Follow.it
