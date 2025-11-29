Si accendono le luci di Natale a Cesena | in cielo le strofe luminose di ‘Bello Mondo’
Cesena, 29 novembre 2025 – Le luci del Natale nel cuore urbano di Cesena si sono accese nel tardo pomeriggio di oggi, impreziosite non solo dagli addobbi assortiti, dalla pista di pattinaggio sul ghiaccio e dall’immancabile residenza di Santa Claus, ma anche – e per la prima volta - dalle strofe della poesia ‘ Bello Mondo ’ di Mariangela Gualtieri, trasformate in scritte luminose che fino al 24 febbraio brilleranno sopra il centralissimo corso Mazzini. Una scelta laica, ovviamente (e comprensibilmente) che pure si avvicina anche al mondo della spiritualità, come recita la stessa Gualtieri nelle sue strofe, parlando di una poesia che non ha fine, perché tanti prima di lei, a partire proprio da San Francesco d’Assisi, col suo ‘ Cantico delle Crerature ’ e probabilmente tanti altri dopo, hanno scritto e continueranno a scrivere, riadattandola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
