Show azzurro al Castellani | Guarino apre poi è goleada Bari travolto 5-0

EMPOLI – Un monologo azzurro. Al Castellani non c’è partita, o meglio, dura solo quarantacinque minuti. L’Empoli annienta il Bari con un rotondo 5-0, trasformando una gara iniziata sul filo dell’equilibrio in una prova di forza devastante. La squadra di Dionisi si gode una manita che vale oro per la classifica e il morale. Per i pugliesi di Vivarini, invece, è un pomeriggio da dimenticare in fretta. L’avvio è di studio. Ritmi blandi, tanta tattica. Il Bari prova a farsi vedere con Castrovilli, molto attivo nel pressing, e spaventa Fulignati al 7? con una girata di Moncini sull’esterno della rete. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it