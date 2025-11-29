Sgomberano un appartamento e abbandonano i rifiuti in strada | multati

Bolognatoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tre persone sono state identificate e multate dalla Polizia Locale di San Lazzaro per aver abbandonato rifiuti ingombranti in via Emilia, all’altezza del civico 305, vicino all’isola ecologica all’angolo con via Castiglia. Il fatto è avvenuto lo scorso 16 novembre, dopo che alcuni residenti hanno. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

