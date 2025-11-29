Sfera Ebbasta raddoppia San Siro dopo il fulmineo sold out

Milano, 29 nov. (askanews) – Fulmineo sold out per Sfera Ebbasta e il suo iconico show $?LEBRATION allo Stadio San Siro di Milano: polverizzati in poche ore i biglietti per l’8 luglio 2026, confermando una volta in più la straordinaria forza d’impatto del Trap King. Un successo talmente esplosivo da spingere Sfera a raddoppiare l’appuntamento annunciando una seconda infuocatissima data nella Scala del Calcio, prodotta da Vivo Concerti e in programma il 9 luglio. San Siro si prepara a illuminarsi per due serate consecutive a ritmo di $?LEBRATION: una doppia data-evento per ripercorrere e celebrare -hit dopo hit- i 10 anni di musica di Sfera, che gli sono valsi ad oggi 234 Dischi di Platino, 35 Dischi d’Oro e l’affetto incondizionato del suo pubblico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it