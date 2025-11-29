Settima edizione di Esefunzionasse? | vince Kubo Pallet il primo pallet in plastica riciclata
ANCONA – Va al progetto Kubo Pallet, il primo pallet in plastica riciclata, la settima edizione di “Esefunzionasse?”, il concorso per il supporto all’avvio di nuove imprese promosso dal Comitato regionale Giovani imprenditori di Confindustria Marche, in collaborazione con Bp Cube – innovation. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
