Settima edizione di Esefunzionasse? | vince Kubo Pallet il primo pallet in plastica riciclata

Anconatoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – Va al progetto Kubo Pallet, il primo pallet in plastica riciclata, la settima edizione di “Esefunzionasse?”, il concorso per il supporto all’avvio di nuove imprese promosso dal Comitato regionale Giovani imprenditori di Confindustria Marche, in collaborazione con Bp Cube – innovation. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

