Al cuore non si comanda, ma soprattutto alla passione almeno per quanto riguarda i protagonisti di “Isla de las tentaciones, ossia il “Temptation Island” spagnolo. Ma cosa è successo che ha scatenato le proteste – e in alcuni casi anche l’ilarità – dei telespettatori spagnoli? Sono diventate virali, con migliaia di visualizzazioni, le immagini di un rapporto sessuale tra due dei protagonisti del dating show: Claudia Martinez (fidanzata) e Gerard Moreno (tentatore). I due si sono lasciati andare alla passione da diversi giorni, prima in piscina e poi – finalmente per i tifosi della coppia – in camera da letto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Sesso davanti alle telecamere di “Temptation Island” Spagna: la protesta dei telespettatori – IL VIDEO