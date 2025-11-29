2025-11-28 15:58:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Il Manchester United sarà ancora una volta senza due terzi della sua forza d’attacco di prima scelta quando domenica andrà al Crystal Palace. Sia Matheus Cunha che Benjamin Sesko sono stati esclusi dalla trasferta a Selhurst Park, il che significa che Amorim dovrà accontentarsi delle stesse opzioni offensive che hanno fallito orribilmente contro l’Everton lunedì sera. Lo United sembrava impotente contro i Toffees, perdendo 1-0 nonostante avesse giocato per la maggior parte della partita contro 10 uomini a seguito dell’espulsione di Idrissa Gueye. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Sesko e Cunha ancora assenti in vista della trasferta al Crystal Palace