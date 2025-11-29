Serie B Pescara-Padova | le pagelle degli uomini di Andreoletti
Le pagelle dei giocatori del Padova dopo la vittoria contro il Pescara nella 14ªgiornata del campionato di Serie BKT.PADOVA (3-5-2)Sorrentino 7; Faedo 7 (dal 42' s.t. Villa s.v.), F.Sgarbi 6,5, Perrotta 6; Capelli 6, Fusi 6, Crisetig 5,5 (dal 42' s.t. Baselli s.v.), Harder 6,5 (dal 32' s.t. Belli. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Serie B. Pescara - Padova: le formazioni ufficiali Pescara (3-4-3): Desplanches; Gravillon, Brosco, Letizia; Faraoni, Valzania, Meazzi, Corazza; Tonin, Tsadjout, Di Nardo. All. Gorgone Padova (3-5-2): Sorrentino; Faedo, Sgarbi, Perrotta; Capelli, Fusi, Crisetig, - facebook.com Vai su Facebook
#MatchDay ? #Pescara - #Padova 14° Giornata Serie B ? h 15:00 ? stadio Adriatico Webcronaca: padovacalcio.it/match/pescara-… Vai su X
Padova, Tarroni: "Fondamentale l'atteggiamento. Il Pescara ci ha fatto soffrire" - Al termine della gara contro il Pescara, il vice allenatore del Padova Nicola Tarroni ha incontrato i cronisti in conferenza stampa per analizzare la. Si legge su tuttomercatoweb.com
Calcio, Serie B. Pescara ko col Padova, decide Faedo su corner - Il Pescara incassa una sconfitta pesante allo stadio Adriatico contro il Padova, che passa 0- Segnala abruzzonews24.com
Serie B 2025-2026: Pescara-Padova, le probabili formazioni - Pescara – Padova è un match valido per la 14esima giornata di Serie B: la partita è in programma sabato alle 15. Come scrive sportal.it