Serie B il Cesena batte il Modena ed è secondo I match della 14esima giornata | probabili formazioni e dove vedere le partite
Roma, 29 novembre 2025 – Quattordicesima giornata di Serie B che si apre con il botto: il Cesena vince per 1-0 il derby col Modena e aggancia i corregionali al secondo posto della classifica di Serie B a quota 26 con un gol di Blesa al 43' del primo tempo. Oggi il Frosinone scenderà in campo alle 15, allo stesso orario di Sudtirol – Avellino, Pescara – Padova, Empoli – Bari e Venezia – Mantova. Alle 17:15 toccherà a Catanzaro – Entella e alle 19:30 sarà la volta di Palermo – Carrarese. La capolista Monza giocherà domenica alle 15 contro la Juve Stabia. Chiuderà il turno il derby ligure tra Spezia e Sampdoria, domenica alle 17:30. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
