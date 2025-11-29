Serie A13° turno | Juventus-Cagliari 2-1

19.55 Dopo due pareggi torna al successo la Juve (settima), che all'Allianz supera in rimonta 2-1 il Cagliari. Palestra show:coast-to-coast e tiro appena largo al 23', poi assist (ingenuo Kostic) per il vantaggio di Esposito al 26'.Sessanta secondi e i bianconeri pareggiano:da centro area colpisce Yildiz Vlahovic ko per un problema muscolare, al 46' altro lampo e sinistro del raddoppio targato Yildiz. Ripresa. Caprile ferma due volte Conceicao,risposta sarda con Idrissi: Perin dice no. Portiere juventino attento anche su Felici (88').

