Serie A Pisa-Inter | focus sui possibili marcatori nerazzurri nel match dell’U-Power Stadium
Inter News 24 Serie A, Pisa-Inter: il momento della squadra di Chivu e le quote sui protagonisti offensivi per la sfida della 13ª giornata. L’ Inter torna in campo in Serie A dopo una settimana complessa, segnata dalle sconfitte contro il Milan in campionato e contro l’ Atletico Madrid in Champions League. La formazione guidata da Cristian Chivu — tecnico rumeno alla sua prima stagione sulla panchina nerazzurra — riparte dalla trasferta di Pisa, valida per la 13ª giornata, con l’obiettivo di rimettersi subito in marcia e difendere un piazzamento d’alta classifica. I nerazzurri arrivano alla sfida con 24 punti, tre in meno rispetto alla capolista Roma, mentre in mezzo si collocano Milan e Napoli, entrambe a quota 25. 🔗 Leggi su Internews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Serie A, Sassuolo - Pisa 2-2 - https://www.zonacalciofaidate.it/?p=601069 - facebook.com Vai su Facebook
FULL TIME Serie A Enilive Pisa-Cremonese 1?-0? ? Sconfitta all'Arena, decide la rete di Touré al 75' #TuttaUnAltraMusica #SeiGrAndeSolamenteTu #SerieAEnilive #PisCre #PisaCremonese Vai su X
Pisa-Inter pronostico e quote: la chicca sul risultato esatto - Inter con un focus dell'esperto sulle quote risultato esatto del match valido per il 13° turno di campionato. Scrive calciomercato.com
Serie A, Inter al rilancio in trasferta a Pisa: nerazzurri di Chivu nettamente favoriti contro i toscani - Serie A, Inter a caccia di rilancio in trasferta a Pisa: nerazzurri di Chivu nettamente favoriti contro i toscani di Gilardino. agimeg.it scrive
Pisa-Inter: l’ultima volta in Serie A come terminò? Correva la stagione 1990/91 - Pisa e Inter tornano a sfidarsi in Serie A dopo 34 anni: rivivi l’ultimo storico incontro del 1991 all’Arena Garibaldi. Scrive tag24.it