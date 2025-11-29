Serie A Pisa-Inter | focus sui possibili marcatori nerazzurri nel match dell’U-Power Stadium

Inter News 24 Serie A, Pisa-Inter: il momento della squadra di Chivu e le quote sui protagonisti offensivi per la sfida della 13ª giornata. L’ Inter torna in campo in Serie A dopo una settimana complessa, segnata dalle sconfitte contro il Milan in campionato e contro l’ Atletico Madrid in Champions League. La formazione guidata da Cristian Chivu — tecnico rumeno alla sua prima stagione sulla panchina nerazzurra — riparte dalla trasferta di Pisa, valida per la 13ª giornata, con l’obiettivo di rimettersi subito in marcia e difendere un piazzamento d’alta classifica. I nerazzurri arrivano alla sfida con 24 punti, tre in meno rispetto alla capolista Roma, mentre in mezzo si collocano Milan e Napoli, entrambe a quota 25. 🔗 Leggi su Internews24.com

