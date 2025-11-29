Serie A Parma-Udinese è 0 a 2 E a Marassi c' è la prima vittoria per De Rossi

PARMA-UDINESE L'Udinese supera al 'Tardini' il Parma per 2-0 nella gara valida per la 13ma giornata di serie A. Decidono le reti di Zaniolo all'11' e di Davis su rigore al 65' per fallo in area di Troilo che viene espulso. I friulani reduci da due sconfitte consecutive salgono a 18 punti appaiando la Lazio all'ottavo posto momentaneo mentre il Parma resta fermo a 11 punti. GENOA-VERONA Primo successo interno del Genoa che a Marassi supera in rimonta il Verona per 2-1 nella gara valida per la 13ma giornata di serie A. Per Daniele De Rossi si tratta della sua prima vittoria sulla panchina dei rossoblù. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Serie A, Parma-Udinese è 0 a 2. E a Marassi c'è la prima vittoria per De Rossi

Altre letture consigliate

Zaniolo sblocca il match ? Parma-Udinese 0-1? Clicca qui per seguire il match live https://www.tuttoudinese.it/primo-piano/diretta-serie-a-parma-udinese-0-1-una-magia-di-zaniolo-porta-in-vantaggio-i-friulani-177811 - facebook.com Vai su Facebook

SERIE A | In campo alle 15 Parma-Udinese e Genoa-Verona. DIRETTA E FOTO ansa.it/sito/notizie/s… Vai su X

Parma-Udinese 0-2: diretta live e risultato finale | Serie A - Udinese di Sabato 29 novembre 2025: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Scrive calciomagazine.net

Parma-Udinese: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale - La partita tra Parma e Udinese è in programma alle ore 15 allo stadio Tardini e sarà visibile in diretta in esclusiva su Dazn. Riporta tuttosport.com

Parma-Udinese 0-2, le pagelle: Zaniolo inventa e Davis produce, domina Bertola; Troilo da incubo - Messa bene in campo la formazione bianconera che trova in Zaniolo il suo uomo in più. Segnala eurosport.it