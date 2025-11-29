Serie A Parma-Udinese è 0 a 2 E a Marassi c' è la prima vittoria per De Rossi

PARMA-UDINESE L'Udinese supera al 'Tardini' il Parma per 2-0 nella gara valida per la 13ma giornata di serie A. Decidono le reti di Zaniolo all'11' e di Davis su rigore al 65' per fallo in area di Troilo che viene espulso. I friulani reduci da due sconfitte consecutive salgono a 18 punti appaiando la Lazio all'ottavo posto momentaneo mentre il Parma resta fermo a 11 punti. GENOA-VERONA Primo successo interno del Genoa che a Marassi supera in rimonta il Verona per 2-1 nella gara valida per la 13ma giornata di serie A. Per Daniele De Rossi si tratta della sua prima vittoria sulla panchina dei rossoblù. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

