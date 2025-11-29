Serie A oggi Milan-Lazio – Diretta

Periodicodaily.com | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Big match in Serie A. Il Milan ospita la Lazio oggi, sabato 28 novembre – in diretta tv e streaming – a San Siro nella 13esima giornata di campionato. La squadra di Allegri è reduce dalla vittoria nel derby contro l'Inter, 1-0 firmato Pulisic ed è seconda in classifica con 25 punti, a . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

serie oggi milan lazioMilan-Lazio, dove vederla oggi in TV e streaming: le formazioni ufficiali - Lazio è la sfida clou della 13ª giornata di Serie A che si gioca oggi in anticipo alle 20:45. Si legge su fanpage.it

serie oggi milan lazioMilan-Lazio, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - La Lazio è l'avversaria contro cui il Milan ha pareggiato più sfide in Serie A: 60 su 164, completano 72 vittorie dei rossoneri e 32 successi biancocelesti. sport.sky.it scrive

serie oggi milan lazioMilan-Lazio stasera: probabili formazioni, orario e dove vederla (tv e streaming). Torna Castellanos, out Pulisic - A San Siro va in scena un match di grande fascino tra Milan e Lazio che si sfidano nel sabato della 13a giornata di Serie A. Riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Serie Oggi Milan Lazio