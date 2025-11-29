Serie A Lecce-Torino | probabili formazioni e dove vederla in tv

Lecce-Torino, valida per la 13ª giornata della Serie A 202526, aprirà la domenica calcistica: appuntamento allo stadio Via del Mare domenica 30 novembre alle ore 12:30. Una gara dall’importanza specifica elevata per entrambe le formazioni, con i granata di Baroni chiamati a una prova di. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Le gare del week end di Serie A3 Credem Banca – Girone Blu Sesta giornata della Regular Season 2025/26 nel Girone Blu: Lecce torna al Palasport di Tricase per sfidare Campobasso, mentre Sabaudia e Modica si giocano punti pesanti in classifica. Gioia - facebook.com Vai su Facebook

SERIE A | La Lazio batte 2-0 il Lecce all'Olimpico, tornando al successo dopo la sconfitta con l'Inter prima della sosta. Decidono i gol di Guendouzi e Noslin. #ANSA ansa.it/sito/notizie/s… Vai su X

Probabili formazioni Lecce-Torino: la scelta su Stulic e Zapata, c’è Vlasic - Le possibili scelte di Di Francesco e Baroni per il match della 13^ giornata di Serie A ... Segnala fantamaster.it

Probabili formazioni Lecce-Torino: chi gioca titolare e le ultime su Stulic, Camarda, Paleari, Israel e Adams - Torino: chi gioca titolare e le ultime su Stulic, Camarda, Paleari, Israel e Adams Lecce e Torino aprono la domenica di Serie A: le scelte di formazione dei due tecnici Di ... Riporta goal.com

Probabili formazioni di Lecce-Torino - Il lunch match tra Lecce e Torino apre la domenica di Serie A. Lo riporta sport.sky.it