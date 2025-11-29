Serie A la Juventus supera il Cagliari 2-1 | è doppietta Yildiz

Liberoquotidiano.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus supera in rimonta il Cagliari 2-1 nella gara valida per la 13ma giornata di serie A. All'Allianz Stadium di Torino i sardi si portano in vantaggio al 26' con Esposito ma un minuti dopo arriva la rete di Yildiz che a fine primo tempo, al 46', firma la doppietta e il sorpasso. Al 30' infortunio per Vlahovic costretto a lasciare in campo dolorante. Dopo due pareggi consecutivi i bianconeri ritrovano la vittoria e si portano a 23 punti, al settimo posto momentaneo in classifica, ad una lunghezza da Bologna e Como. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

serie a la juventus supera il cagliari 2 1 232 doppietta yildiz

© Liberoquotidiano.it - Serie A, la Juventus supera il Cagliari 2-1: è doppietta Yildiz

Altre letture consigliate

serie juventus supera cagliariSerie A,13° turno:Juventus-Cagliari 2-1 - Dopo due pareggi torna al successo la Juve (settima), che all'Allianz supera in rimonta 2- rainews.it scrive

serie juventus supera cagliariJuve-Cagliari, diretta Serie A: risultato in tempo reale e formazioni. Spalletti rilancia Yildiz - I bianconeri sfidano la squadra di Pisacane: la cronaca live del match valido per la 13ª giornata di campionato ... Da tuttosport.com

serie juventus supera cagliariSerie A, Juventus-Cagliari 2-1. Yilldiz illumina lo Stadium: gol e highlights - Doppietta del fantasista turco e prova di carattere: i bianconeri ritrovano gioco, personalità e tre punti pesantissimi ... Come scrive torinotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Serie Juventus Supera Cagliari