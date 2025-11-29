Serie A la Juventus supera il Cagliari 2-1 | è doppietta Yildiz

La Juventus supera in rimonta il Cagliari 2-1 nella gara valida per la 13ma giornata di serie A. All'Allianz Stadium di Torino i sardi si portano in vantaggio al 26' con Esposito ma un minuti dopo arriva la rete di Yildiz che a fine primo tempo, al 46', firma la doppietta e il sorpasso. Al 30' infortunio per Vlahovic costretto a lasciare in campo dolorante. Dopo due pareggi consecutivi i bianconeri ritrovano la vittoria e si portano a 23 punti, al settimo posto momentaneo in classifica, ad una lunghezza da Bologna e Como. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Serie A, la Juventus supera il Cagliari 2-1: è doppietta Yildiz

