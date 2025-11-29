Serie A la FIFA introduce una nuova regola | stop ai simulatori se un giocatore si infortuna esce per due minuti

Inter News 24 Serie A, partirà la sperimentazione durante la Coppa d’Arabia per combattere le perdite di tempo e velocizzare il gioco.. La FIFA è pronta a rivoluzionare il calcio con una nuova normativa destinata a suscitare dibattito. Secondo le nuove regole, un giocatore che necessiti dell’intervento medico in campo per infortunio dovrà lasciare il terreno per un minimo di due minuti. L’obiettivo dichiarato da parte della FIFA è quello di accelerare il gioco e contrastare le simulazioni e le interruzioni tattiche che rallentano il ritmo delle partite, specialmente nei momenti più delicati. Questa norma non resterà teorica, ma sarà testata subito sul campo: la fase di sperimentazione avrà inizio con la Coppa d’Arabia, dove la nuova regola verrà applicata. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Serie A, la FIFA introduce una nuova regola: stop ai “simulatori”, se un giocatore si infortuna esce per due minuti

Scopri altri approfondimenti

Pallone da calcio PUMA Orbita Serie A (FIFA® Quality) PUMA Orbita, il pallone ufficiale dei campionati professionistici più prestigiosi. Progettato per prestazioni top, offre un tocco superiore, un volo perfetto e una precisione che elevano ogni partita. Dispon - facebook.com Vai su Facebook

705 - Maç 290 - Gol ? 93 - Asist 8× Serie A 4× Supercoppa 1× Coppa Italia 1× UEFA Sampiyonlar Ligi 1× UEFA Super Cup 1× Intercontinental Cup 1× UEFA Intertoto Cup 1× FIFA World Cup 1× Serie B Alessandro Del Piero 51 yasin Vai su X

Fifa e Dazn lanciano FIFA+,nuova piattaforma del calcio mondiale - Dopo la Coppa del mondo per club, Fifa e Dazn tornano a collaborare per il rilancio di FIFA+, in una piattaforma che diventerà la 'Global home of football' e sarà lanciata nel 2026. Secondo ansa.it

Serie A, tutto quello che c'è da sapere sulla nuova stagione: il primo turno spalmato su tre giorni - Le partite si disputeranno in diverse finestre: un anticipo venerdì ore 20. Segnala corriere.it

FIFA e Dazn lanciano FIFA+, nuova piattaforma del calcio mondiale. Esordio nel 2026 - Dopo la Coppa del mondo per club, Fifa e Dazn tornano a collaborare per il rilancio di FIFA+, in una piattaforma che diventerà la 'Global home of football' e sarà lanciata nel ... Da m.tuttomercatoweb.com