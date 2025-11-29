Serie A Juventus-Cagliari | probabili formazioni e dove vederla in tv

La 13ª giornata di Serie A porta all’Allianz Stadium una sfida che, almeno sulla carta, vede la Juventus partire con i favori del pronostico. I bianconeri ospitano il Cagliari sabato 29 novembre alle ore 18, in un match dove i bianconeri hanno un bilancio casalingo più che positivo contro i. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Juventus da fino alla fine in questa Serie A ? C’è un primato condiviso in questa statistica - facebook.com Vai su Facebook

Serie A'da Juventus - Torino derbisi Tivibu Spor 1'de basliyor! Vai su X

Juventus-Cagliari: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche - 26, 13a giornata: data, orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche a confronto ... Scrive sport.virgilio.it

Juventus-Cagliari, le probabili formazioni e dove vederla - Alle 18 il fischio d’inizio della tredicesima giornata: Spalletti gestisce le fatiche europee, Pisacane senza Mina pensa alla difesa a tre ... Riporta cagliaripad.it

Juventus-Cagliari: le probabili formazioni e dove vederla in tv - Cagliari, gara valida per la tredicesima giornata della Serie A, è in programma alle ore 18 all'Allianz Stadium di Torino e sarà visibile in esclusiva su Dazn e Sky Dazn (214). Si legge su fantacalcio.it