Serie A Juventus-Cagliari 2-1 Yilldiz illumina lo Stadium | gol e highlights
La Juventus ritrova ritmo, punti e fiducia. Dopo l’ottimo successo europeo con il Bodø, i bianconeri tornano a imporsi anche in campionato piegando 2-1 il Cagliari nella 13ª giornata di Serie A. Una vittoria che vale molto più del risultato: dà continuità, consolida il lavoro di Spalletti e. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Serie A, in campo Juventus-Cagliari 2-1: per i bianconeri punti preziosi in chiave europea Stasera la sfida Milan-Lazio alle 20.45 Genoa-Verona 2-1 e Parma-Udinese 0-2. Segui in diretta la cronaca testuale https://www.rainews.it/maratona/2025/11/calcio-seri - facebook.com Vai su Facebook
Sebastiano Esposito 26' Serie A | Juventus 1-1 Cagliari Vai su X
Juventus-Cagliari 2-1, gol e highlights: decide la doppietta di Yildiz - La Juventus torna alla vittoria anche in campionato, dopo due pareggi consecutivi, ribaltando il Cagliari grazie a una doppietta di Yildiz. Scrive sport.sky.it
Juventus-Cagliari 2-1: video, gol e highlights - Con una doppietta di Yildiz la Juventus batte il Cagliari dopo essere andata in svantaggio. Come scrive sport.sky.it
Serie A: Juventus-Cagliari 2-1 - 2): Caprile, Zappa, Deiola, Luperto, Obert (8' st Idrissi), Palestra, Adopo (36' st Gaetano), Liteta (8' st Prati), Folorunsho (36' st Kilicsoy), Esposito (25' st Felici), Borrelli. Come scrive ansa.it