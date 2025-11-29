Serie A il Como batte il Sassuolo per 2-0 | Fabregas aggancia l' Inter
Il Como non si ferma più e batte il Sassuolo con un agile 2-0. La squadra di Fabregas ha avuto il pieno controllo del match dall'inizio alla fine grazie a un approccio offensivo. In grosse difficoltà la difesa di Fabio Grosso: Muharemovic da dimenticare e con Muric è un disastro in occasione del gol del raddoppio. La gara si sblocca al 14' grazie al gol da attaccante vero di Douvikas che concretizza uno schema da corner. Nella ripresa il raddoppio porta la firma di Alberto Moreno, assistito magnificamente da Nico Paz. I neroverdi hanno due-tre grandi occasioni per riaprire il match intorno al 75' ma sprecano. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Scopri altri approfondimenti
Serie A, si comincia con Como-Sassuolo: il big match è Roma-Napoli Vai su X
Como 1907 è lieto di annunciare che domenica 14 dicembre alle 14.30, lo Stadio Sinigaglia farà da cornice ad un momento speciale per il club, ospitando la partita di Serie B femminile tra Como 1907 e San Marino Academy. La prima squadra maschile gioch - facebook.com Vai su Facebook
Como sempre più su: 2-0 al Sassuolo, aggancio al Bologna e allungo (provvisorio) sulla Juve - 0: Douvikas e Alberto Moreno decisivi, Nico Paz incanta ancora sotto gli occhi delle star di Hollywood ... Si legge su fanpage.it
Como-Sassuolo 2-0: video, gol e highlights - 0 contro il Sassuolo, prolunga a 11 la serie di risultati utili consecutivi in campionato e sale a 24 punti. Si legge su sport.sky.it
Serie A, il Como batte anche il Sassuolo. Agganciate Inter e Bologna, staccata la Juve. La classifica aggiornata - Il Como continua a correre e non rallenta neppure contro il Sassuolo: al Sinigaglia arriva un successo netto per 2- Secondo tuttojuve.com