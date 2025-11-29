La tredicesima giornata di Serie A si è aperta nella serata di ieri, con la convincente vittoria del Como per 2-0 contro il Sassuolo. In attesa del big match tra Roma e Napoli, in programma domenica alle 20.45, oggi il sabato è iniziato con i due incontri delle 15, disputatisi rispettivamente al Ferraris, con la vittoria in rimonta del Genoa sul Verona, ed al Tardini, dove l’Udinese ha superato il Parma. Genoa-Verona 1-2, decidono Colombo e Thorsby. Primo tempo con il Genoa che prova a fare la partita ma viene punito da un brutto errore di Ostigard, che avvia l’azione del Verona per il vantaggio di Belghali. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Serie A, Genoa di rimonta sul Verona. Udinese vittorioso a Parma