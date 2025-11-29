Tempo di lettura: 2 minuti Dopo sei risultati utili di fila e la vetta conquistata nell’ultimo turno, giornata storta per lo Sporting Sala Consilina superato 3-1 dalla Roma al Centro Sportivo Meridionale di San Rufo in una gara decisa da cinismo dei giallorossi e dagli interventi di un superlativo Sarmiento. Il punteggio si è sbloccato all’11 quando sugli sviluppi di una rimessa laterale Biscossi ha fatto secco l’incolpevole Fiuza portando avanti la Roma. E’ andato tutto male, poi, ai padroni di casa che sessanta secondi più tardi hanno sfiorato il pareggio con uno spunto personale dello stesso Fiuza, ma sull’azione successiva Joao Miguel ha trovato anche il 2-0 per i capitolini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Serie A Futsal, Sp. Sala Consilina: Roma cinica e fortunata, ko immeritato per i gialloverdi