Serie A Futsal Sp Sala Consilina | Roma cinica e fortunata ko immeritato per i gialloverdi

Anteprima24.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo sei risultati utili di fila e la vetta conquistata nell’ultimo turno, giornata storta per lo Sporting Sala Consilina superato 3-1 dalla Roma al Centro Sportivo Meridionale di San Rufo in una gara decisa da cinismo dei giallorossi e dagli interventi di un superlativo Sarmiento. Il punteggio si è sbloccato all’11 quando sugli sviluppi di una rimessa laterale Biscossi ha fatto secco l’incolpevole Fiuza portando avanti la Roma. E’ andato tutto male, poi, ai padroni di casa che sessanta secondi più tardi hanno sfiorato il pareggio con uno spunto personale dello stesso Fiuza, ma sull’azione successiva Joao Miguel ha trovato anche il 2-0 per i capitolini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

serie a futsal sp sala consilina roma cinica e fortunata ko immeritato per i gialloverdi

© Anteprima24.it - Serie A Futsal, Sp. Sala Consilina: Roma cinica e fortunata, ko immeritato per i gialloverdi

Scopri altri approfondimenti

serie futsal sp salaFutsal: Sporting Sala Consilina prima in classifica, vince anche la Feldi Eboli - per il nono turno di campionato, eccezion fatta per la Sandro Abate che non ha disputato la sua gara contro i piemontesi della L84 a se ... Da infocilento.it

Sporting Sala Consilina, prove di serie A nel test a Cosenza finisce in parirtà 3-3 - Dopo la preparazione sul parquet amico di San Rufo e dopo un test in famiglia, per lo Sporting Sala Consilina è stata la volta di confrontarsi in una gara amichevole con una pari categoria per ... ilmattino.it scrive

Futsal, lo Sporting Sala Consilina conferma il laterale Volonnino - Lo Sporting Sala Consilina comincia a mettere i primi tasselli per l'organico che dovrà affrontare per la prima volta la serie A e il sodalizio valdianese parte da uno dei protagonisti della scalata, ... Si legge su ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Serie Futsal Sp Sala