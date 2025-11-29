Serie A Futsal cade l’imbattibilità casalinga del Napoli | al PalaVesuvio passa la nuova capolista Meta Catania

Anteprima24.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 3 minuti Al PalaVesuvio vince la Meta Catania per 2-5. Nella prima frazione il Napoli crea ma non concretizza, a differenza degli ospiti che si portano sul doppio vantaggio grazie alla doppietta di Drahovsky. Nella ripresa Podda cala il tris, ma nel momento più complicato della gara il Napoli accorcia le distanze prima con Guilhermão e poi con Borruto portandosi sul 2-3. Gli azzurri cercano il pari anche con l’ausilio del portiere di movimento, ma la Meta difende bene e sigilla il risultato con le reti di Pulvirenti e Bocao. Turno di riposo la prossima giornata per il Napoli. PRIMO TEMPO A 1’53’’ Pulvirenti lascia partire il destro, Bellobuono respinge in corner. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Serie A Futsal, cade l'imbattibilità casalinga del Napoli: al PalaVesuvio passa la nuova capolista Meta Catania

