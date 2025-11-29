Serie A 2025 26 - Diretta Sky Sport e NOW 13a Giornata - Palinsesto e Telecronisti

Venerdi 28 Novembre alle 20:45   COMO - SASSUOLO Sabato 29 Novembre alle 20:45  MILAN - LAZIO Domenica 30 Novembre alle 18:00 ATALANTA - FIORENTINAPRE E POSTPARTITA LIVE PER OGNI SINGOLO MATCH,INVIATI SU TUTTI I CAMPI, LE RUBRICHE E GLI STUDI DI SKY SPORTAGGIORNAMENTI LIVE SU SKY SPORT 24, SKYSPORT.ITE I CANALI SOCIAL DI SKY SPORT, CON I LIVE BLOG, VIDEO, PODCAST E GLI SKYLIGHTS DI TUTTI I MA. 🔗 Leggi su Digital-news.it

