Serie A 2025 26 - Diretta DAZN 13a Giornata - Palinsesto e Telecronisti
In occasione della tredicesima giornata della Serie A Enilive debutta Legends Road, la nuova serie di interviste esclusive co-prodotta da DAZN, Lega Calcio Serie A e Enilive. 8 Legend si raccontano in occasione di 8 sfide iconiche del nostro campionato: in un’avventura “on the road”, Pierluigi Pardo incontra i campioni che hanno scritto la storia del calcio italiano e li co. 🔗 Leggi su Digital-news.it
Altre letture consigliate
?Roma-Napoli, diretta Serie A: Conte stende Gasperini, come cambia la classifica - facebook.com Vai su Facebook
SERIE A I In campo Roma - Napoli DIRETTA e FOTO per la 13esima giornata #ANSA Vai su X
Serie A 2025/26 - Diretta Sky Sport e NOW 13a Giornata - Palinsesto e Telecronisti - Leggi il nostro articolo per scoprire tutte le novità più importanti di oggi! Da digital-news.it
Serie A 2025/26 - Diretta DAZN 13a Giornata - Palinsesto e Telecronisti - In occasione della tredicesima giornata della Serie A Enilive debutta Legends Road, la nuova serie d... Come scrive digital-news.it
Pisa-Inter streaming gratis? Dove vederla in diretta e in tv - Non è una sfida scontata: i toscani non perdono da 6 partite, mentre la squadra di Chivu arriva dalla doppia sco ... Segnala calcionews24.com