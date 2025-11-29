Serie A 13° turno | Milan-Lazio 1-0
22.53 Milan notte da capolista. Lazio ko 1-0 a San siro e +1 sulla Roma in attesa che giochi. Biancocelesti fermi a 18. Si parte con un miracolo di Maignan su zuccata di Gila. Fronte Milan, un tiro di Saelemaekers viene stoppato dal compagno Fofana.Zaccagni da sinistra impegna a terra Maignan. Ripresa. Bella azione rossonera, Tomori centra per Leao che buca Provedel. Il portoghese tenta il bis di testa, il portiere vola a respingere.Su Saelemaekers mette il piede Pellegrini. Anche Pavlovic dà lavoro a Provedel. Il risultato non cambia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
- 1º Turno, Ritorno | Coppa Sicilia Serie C2 Futsal Rinascitanetina vs. Real Pachino Sempre #ForzaRealPachino ? Sabato 29 novembre ? Tensostatico Noto 19:00 #CuoreGialloBlu #RealPachino - facebook.com Vai su Facebook
L'assegnazione televisiva dei prossimi impegni del Milan in Serie A tra Sky e DAZN - Questo il calendario del Milan delle prossime giornata con data, ora e diretta TV IL CALENDARIO DEL MILAN FINO AL 22° TURNO 13a giornata Sabato 29/11/2025 Milan- Lo riporta milannews.it
Serie A, 12° turno: Inter-Milan - Il Milan cancella i sogni di vetta dell'Inter e la scavalca in classifica. Riporta rainews.it
Ascolti Serie A: Napoli in vetta corre come Inter, Juve e Milan - Il turno di Serie A appena passato in giudicato sfiora i 5,4 milioni di ascoltatori su Dazn e contribuisce a stabilire la media dei primi quattro turni stagionali a 5,0 milioni ... Si legge su primaonline.it