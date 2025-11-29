Serie A-1 Novara travolge Cuneo Alle 20.30 Perugia-Conegliano

Gazzetta.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La squadra di Bernardi si aggiudica il derby piemontese. In serata le tricolori in Umbria per i due anticipi della dodicesima giornata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

serie a 1 novara travolge cuneo alle 2030 perugia conegliano

© Gazzetta.it - Serie A-1, Novara travolge Cuneo. Alle 20.30 Perugia-Conegliano

News recenti che potrebbero piacerti

serie 1 novara travolgeSerie A-1, Novara travolge Cuneo. Alle 20.30 Perugia-Conegliano - In serata le tricolori in Umbria per i due anticipi della dodicesima giornata ... Scrive msn.com

serie 1 novara travolgeVolley femminile, Novara travolge Cuneo nel derby: Tolok impattante, poker in Serie A1 - 14) nell'incontro valido per la dodicesima giornata della Serie A1 di volley femminile. Segnala oasport.it

serie 1 novara travolgeSerie A1 femminile. Oggi la Cbf Balducci contro l’ambiziosa Novara. Bonelli: "Faremo di tutto per muovere la classifica» - "Affronteremo Novara con l’obiettivo di esprimere al meglio la nostra pallavolo e di dare tutto per provare a portarci a casa qualche punto". Riporta sport.quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Serie 1 Novara Travolge