Sergio Caputo | Resisto su Spotify per non scomparire Rifiutai dei testi a Ornella Vanoni oggi me ne pento

Sergio Caputo è uno dei grandi nomi della musica italiana, da Sabato italiano a Bimba se sapessi. A Fanpage ha raccontato di Dizzie Gillespie, jazz e Ornella Vanoni: "Rinunciai a scriverle dei testi, oggi me ne pento". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

Sergio Caputo: “Sanremo? Grazie, ‘Vado alle Hawaii'” Dal festival che non lo prenderebbe mai perché “non ho followers e non vengo da un talent” alla musica di oggi, scritta solo “per ottenere visibilità e poi fare altro, andando a fare soldi da un'altra parte e in - facebook.com Vai su Facebook

Il cantante #SergioCaputo parte per il tour e attacca: "I media inseguono chi ha milioni di follower, non chi fa l’artista sul serio" Vai su X

Sergio Caputo: “Resisto su Spotify per non scomparire. Rifiutai dei testi a Ornella Vanoni, oggi me ne pento” - A Fanpage ha raccontato di Dizzie Gillespie, jazz e Ornella Vanoni: “Rinunciai a scriverle dei testi, ... fanpage.it scrive

Sergio Caputo: "Sabato italiano? Nata dopo una notte di festa, non ricordo come l'ho scritta. Oggi la musica è in mano agli influencer" - Sergio Caputo – romano, classe 1958 – da quarant’anni è la scheggia impazzita della musica italiana, cantautore travestito da jazzista che ha raggiunto il grande ... today.it scrive